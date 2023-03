Stiúrthóir nua Ensemble Mhúscraí, Clesham, ag tabhairt blaiseadh dá albam le Arkins agus Murray

BEIDH an lucht éisteachta i mBaile Mhúirne ar na chéad daoine chun blaiseadh a fháil den cheol a bheidh le clos ar an gcéad dlúthdhiosca ó Paul Clesham agus Conor Arkins.

Beidh an bheirt, i dteannta le fear Mhaigh Chromtha Jim Murray ar an ngiotár, agus an t-amhránaí Anna Moynihan, ar stáitse ar an 24ú Márta le haghaidh ceolchoirm in Ionad Cultúrtha an Dochtúir Ó Loingsigh, áit ina bhfuil an t-ilionstraimí Clesham ina stiúrthóir nuacheaptha ar an ngrúpa déagóirí Ensemble Mhúscraí.

Beidh Clesham, ó Mhaigh Eo ó dhúchas, ar an gconsairtín, i dteannta le ceoltóir an Chláir Arkins ar an bhfidil i gceolchoirm a thabharfaidh léargas ar chuid de na foinn a bheidh le clos ar dlúthdhiosca na beirte, atá le seoladh go luath i mí an Mheithimh.

Ma chuid dá n-albam, a taifeadadh i stiúideonna Martin O’Malley i Sráid na Cathrach, le tionlacan ó Jim Murray agus Ryan Molloy ar an bpianó, tá “blúire de gach aon ní — meascán de shaothair nua-chumtha agus sean-saothair,” a dúirt Paul.

“Is é The Morning Thrush teideal an albaim, agus is ríl é sin atá seinnte againn arís agus arís eile thar na blianta, mar sin beidh sé sin mar chuid den dlúthdhiosca agus mar chuid den cheolchoirm againn.”

Iar-chomrádaithe tí i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, tá an bheirt tar éis seinnt go fairsing forleathan in Éirinn agus i Meiriceá, idteannta le deirfiúr Arkins, Eimear, agus lena chois sin bhí Paul mar bhall den ghrúpa ceoil agus rince ‘Officially Tapped’ i dteannta le Shane Creed ó Charraig a’ Phúca agus David Geaney ón Daingean.

Tá Paul, a sheinneann an fhidil, bosca ceoil, piano, agus mileoidean mar aon le bheith oillte ar bhonn clasaiceach, ina stiúrthóir anois ar Ensemble Mhúscraí, ceolfhoireann traidisiúnta bunaithe do cheoltóirí sna déaga, a bhí faoi stiúr Oisín Morrison roimhe seo.

Tá Ensemble Mhúscraí dírithe ar dhéagóirí agus tá áiteanna fós ar fáil do cheoltóirí.

“Níor thángas i gceannas ar an ensemble ach i mbliana agus bhí ár gcéad chleachtadh againn i mí Feabhra,” a dúirt Paul.

“Tá grúpa iontach ceoltóirí ann agus tá sé ball-dhírithe mar sin táim ag iarraidh na smaointe a dhíriú ar an méid a theastaíonn uathu féin a fháil ón ensemble.

“Táimid ag díriú ar chumadóireacht agus ag féachaint ar shlíte cruthaitheacha chun déileáil le cóiriú ceoil agus conas a gcuid uirlisí a úsáid sa bhunchor traidisiúnta Gaelach,” a dúirt Paul, a bhfuil céim sa cheol aige agus céim mháistreachta san eitnicheoleolaíocht agus é i mbun taighde i láthair na huaire le haghaidh PhD chomh maith.

Dúirt sé go bhfuil sé mar aidhm aige le Ensemble Mhúscraí scaoileadh le ceoltóirí óga ceannas a thógaint, le spásanna fós ar fáil do dhéagóirí d’aois 13-18 mbliana agus seisiúin ghrúpa á reáchtáil go rialta san Ionad Cultúrtha.

“Thugas ceistneoir do na ceoltóirí agus ina gcuid freagraí luaigh go leor acu réimse sóisialta an cheoil agus gur theastaigh uathu leathnú a dhéanamh ar a stór fonn, a gcuid scileanna, agus slíte difriúla chun séiseanna a chur i láthair. Le tamall maith de bhlianta anuas tá cóiriú mar chuid ollmhór den cheol Gaelach,” a dúirt sé.

“Tá súil agam go mbeidh sé chomh suimiúil agus is féidir, agus go gcuirfidh sé iad ag smaoineamh lasmuigh den bhosca.”