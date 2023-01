Grúpa ó Ghaeltacht Mhúscraí sa tóir ar rath uile-Éireann ar stáitse Chaisil

Tá grúpa ceoltóirí, amhránaithe, aisteoirí, agus rinceoirí ó Ghaeltacht Mhúscraí sa tóir ar bhua uile-Éireann an deireadh seachtaine seo sa chomórtas Scoraíocht á reáchtáil ag Comhaltas Ceoltóirí Éireann.

Tabharfaidh baill de CCÉ Craobh Lachtaín Naofa, Cill na Martra, aghaidh ar Chontae Thiobraid Árann ar an Satharn chun a dtaispeántas stáitse Fáilte Abhaile a chur i láthair ag an mbabhta ceannais uile-Éireann i mBrú Ború i gCaiseal.

Baill de Chraobh Lachtaín Naofa CCÉ, a bheidh san iomaíocht do chraobh na hÉireann i gcomórtas Scoraíocht an Satharn beag seo. Grianghrafadóir: Don MacMonagle

Is ag grúpa CCÉ Lachtaín Naofa atá an teideal uile-Éireann faoi láthair, tar éis dóibh an comórtas a bhuachaint i 2020, an bhliain deireanach gur reáchtáladh é roimh theacht na paindéime Covid.

Tá an dráma gairid na bliana seo scríofa trí mheán na Gaoluinne ag Seán Ó Muimhneacháin agus stiúrtha ag Treasa Uí Scannláin, le foireann nach mór 40 san áireamh ann, ó aois ocht mbliana go 70 bliain, mar aon le Seosamh Ó Críodáin agus Bernie Uí Cheallacháin ar an bhfoireann léiriúcháin, agus ceol an dráma faoi stiúir Méabh Ní Chonaill agus Nóra de Búrca.

Danielle Ní Chéilleachair agus Seosamh Ó Críodáin, baill de Chraobh Lachtaín Naofa CCÉ, a bheidh san iomaíocht do chraobh na hÉireann. Grianghrafadóir: Don MacMonagle

Insíonn Fáilte Abhaile scéal Uncail Joe, atá tar éis filleadh abhaile ó Mheiriceá, an chéad turas ar ais ar a bhaile dúchais le dhá scór bliain.

Tagann na comharsana agus na gaolta go léir le chéile chun fáilte mhór chroíúil a chur roimhe. Téann siad go léir i dteannta a chéile siar ar bhóithrín na smaointe le cabhair na n-amhrán, an cheoil, an rince agus na scéalaíochta.