Saothair ealaíontóirí Mhúscraí mar chuid de thaispeántas ar líne

Tá saothair ealaíne le triúir ealaíontóir ó Ghaeltacht Mhúscraí mar chuid de thaispeántas ealaíne nua-oscailte ag déanamh ceiliúradh ar amharc-ealaín na Gaeltachta.

Is éard atá sa taispeántas ‘Dath an Dóchais’, a bheidh ar siúl ar feadh míosa, ná comhoibriú idir Údarás na Gaeltachta agus Ealaín na Gaeltachta, ag marcáil 40 bliain de thacaíocht an údaráis do na hamharc-ealaíona sa Ghaeltacht.

Léiríonn an taispeántas, arna choimeád ag Úna Campbell agus An Gailearaí i nGaoth Dobhair, fairsinge agus éagsúlacht an tsaothair ag na glúinte fada ealaíontóirí ina gcónaí agus i mbun oibre i gceantair Ghaeltachta.

Cé gur chuir Covid-19 iachall ar an lucht eagraithe an taispeántas a reáchtáil ar líne, ciallaíonn sé seo chomh maith gur féidir le lucht féachana náisiúnta agus idirnáisiúnta teacht ar na saothair úd.

“Tá cultúr fisiciúil na Gaeltachta chomh bríomhar agus chomh héagsúil agus atá an Ghaeltacht í féin,” a dúirt éascaitheoir ealaíon na Mumhan le hEalaín na Gaeltachta, Rachel Holstead.

“Tugann an ceiliúradh seo, atá á choimeád ag An Gailearaí, léargas ar roinnt glúnta d'ealaíontóirí Gaeltachta, ó inimircigh ar cuireadh fáilte rompu go dtí na ceantair seo go glúin óg atá tar éis tairbhe a bhaint as cultúr amharc-ealaíon atá ag dul i méid agus úinéireacht a ghlacadh air. Táimid ag súil le coinneáil orainn ag tabhairt tacaíochta do na healaíontóirí seo agus iad ag forbairt a gcleachtas, agus bualadh leis na glúnta nua d'ealaíontóirí Gaeltachta a fhaigheann spreagadh ón dream seo.”

Bhain Bernadette Ní Choitir ó Bhéal Átha ’n Ghaorthaidh úsáid as organza agus a cuid gruaige féin dá saothar nua ‘Deargfhlaith’, figiúr baineann ar féidir a léamh ar bhonn débhríoch mar rud naofa nó rud mar chailleach.

Nochtar domhan an nádúir sa saothar ‘I dTaisce’ le Helen Ní Chuill ó Chúil Aodha, a bhain úsáid as cnámha, cleití, agus poirceallán chun saothar sobhristeachta agus neamhsheasmhachta a chruthú.

Taispeánann péinteáil ‘Chair in Yellow Room’ le hiar-ealaíontóir Chill na Martra, Tadhg McSweeney, a cailleadh sa bhliain 2018, a stíl uathúil “ina fheictear filíocht i ngnáth-rudaí”.

Is féidir féachaint ar na saothair ealaíne ar fad ar dathandochais.com