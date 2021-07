Irish Open Day 1: Aussie Lucas Herbert leads the way with Lowry on -2

Digital Desk Staff

Australian golfer Lucas Herbert is the clubhouse leader on the opening day of the Dubai Duty Free Irish Open.

He carded nine birdies in an 8-under par round of 64, and is two clear of Scottish golfer Grant Forrest.

Shane Lowry is best of the Irish on 2-under par, following a round of 70. Out on course, Niall Kearney and Colm Moriarty are both 1-under.

Rory McIlroy has made the turn on 2-over par.

What this week is all about! ūü§©#DDFIrishOpen ‚ėėÔłŹ pic.twitter.com/lgGgd6YPWV ‚ÄĒ DDF Irish Open (@DDFIrishOpen) July 1, 2021

Early clubhouse scores in Irish Open first round

(Par 72, Irish unless stated)

-8 Lucas Herbert (Aus) 64

-6 Grant Forrest (Sco) 66

-5 Martin Kaymer (Ger) 67, Thomas Detry (Bel) 67, Andy Sullivan (Eng) 67, Nicolas Colsaerts (Bel) 67, Thorbjorn Olesen (Den) 67, Adri Arnaus (Spa) 67

-4 Marcus Kinhult (Swe) 68, Alexander Levy (Fra) 68, Masahiro Kawamura (Jap) 68), Antoine Rozner (Fra) 68, Fabrizio Zanotti (Par) 68

-3 Zander Lombard (RSA) 69, Kurt Kitayama (USA) 69, Maverick Antcliff (Aus) 69, Aaron Rai (Eng) 69, Justin Harding (RSA) 69, Joachim B Hansen (Den) 69, Adrian Otaegui (Esp) 69

-2 Adrien Saddier (Fra) 70, Shane Lowry (Irl) 70, Joakim Lagergren (Swe) 70, Mike Lorenzo-Vera (Fra) 70, Shaun Norris (RSA) 70, James Morrison (Eng) 70

Early Irish clubhouse scores

-2 Shane Lowry 70

+4 Jonathan Caldwell 76, Pádraig Harrington 76

+5 Simon Thornton 77