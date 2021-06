All the nominees for tonight's Bafta television awards

By Laura Harding, PA Deputy Entertainment Editor

Sir Steve McQueenโ€™s Small Axe anthology series, royal drama The Crown and Michaela Coelโ€™s I May Destroy You lead the nominations at the Bafta television awards.

The ceremony will be broadcast on Sunday night.

Here is a list of the nominees:

Comedy Entertainment Programme

Charlie Brookerโ€™s Antiviral Wipe

Rob & Romesh Vs

The Big Narstie Show

The Ranganation

Current Affairs

Americaโ€™s War On Abortion (Exposure)

Italyโ€™s Frontline: A Doctorโ€™s Diary

The Battle For Hong Kong (Dispatches)

The Cyprus Papers Undercover (Al Jazeera Investigations)

Daytime

Jimmy McGovernโ€™s Moving On

Richard Osmanโ€™s House Of Games Two

The Chase

The Great House Giveaway

Drama Series

Gangs Of London

I Hate Suzie

Save Me Too

The Crown

Entertainment Performance

Adam Hills โ€“ The Last Leg

Bradley Walsh โ€“ Beat the Chasers

Claudia Winkleman โ€“ Strictly Come Dancing

David Mitchell โ€“ Would I Lie to You? At Christmas

Graham Norton โ€“ The Graham Norton Show

Romesh Ranganathan โ€“ The Ranganation

Entertainment Programme

Ant & Decโ€™s Saturday Night Takeaway

Life & Rhymes

Strictly Come Dancing

The Masked Singer

Factual Series

Crime & Punishment

Hospital

Losing It: Our Mental Health Emergency

Once Upon A Time In Iraq

Features

Big Zuuโ€™s Big Eats

Long Lost Family: Born Without Trace

Mortimer And Whitehouse: Gone Fishing

The Repair Shop

Female Performance In A Comedy Programme

Aimee Lou Wood โ€“ Sex Education

Daisy Haggard โ€“ Breeders

Daisy May Cooper โ€“ This Country

Emma Mackey โ€“ Sex Education

Gbemisola Ikumelo โ€“ Famalam

Mae Martin โ€“ Feel Good

International

Little America

Lovecraft Country

Unorthodox

Welcome To Chechnya: The Gay Purge (Storyville)

Leading Actor

John Boyega โ€“ Small Axe

Josh Oโ€™Connor โ€“ The Crown

Paapa Essiedu โ€“ I May Destroy You

Paul Mescal โ€“ Normal People

Shaun Parkes โ€“ Small Axe

Waleed Zuaiter โ€“ Baghdad Central

Leading Actress

Billie Piper โ€“ I Hate Suzie

Daisy Edgar-Jones โ€“ Normal People

Hayley Squires โ€“ Adult Material

Jodie Comer โ€“ Killing Eve

Letitia Wright โ€“ Small Axe

Michaela Coel โ€“ I May Destroy You

Live Event

Life Drawing Live!

Springwatch 2020

The Royal British Legion Festival Of Remembrance

The Third Day: Autumn

Male Performance In A Comedy Programme

Charlie Cooper โ€“ This Country

Guz Khan โ€“ Man Like Mobeen

Joseph Gilgun โ€“ Brassic

Ncuti Gatwa โ€“ Sex Education

Paul Ritter โ€“ Friday Night Dinner

Reece Shearsmith โ€“ Inside No 9

Mini-series

Adult Material

I May Destroy You

Normal People

Small Axe

News Coverage

BBC News At Ten: Prime Minister Admitted To Intensive Care

Channel 4 News: Deterring Democracy

Newsnight: Covid Care Crisis

Sky News: Inside Idlib

Reality & Constructed Factual

MasterChef: The Professionals

Race Across The World

The School That Tried To End Racism

The Write Offs

Scripted Comedy

Ghosts

Inside No 9

Man Like Mobeen

This Country

Short-form Programme

Criptales

Disabled Not Defeated: The Rock Band With Learning Disabilities

The Main Part

They Saw The Sun First

Single Documentary

American Murder: The Family Next Door

Anton Ferdinand: Football, Racism & Me

Locked In: Breaking The Silence (Storyville)

Surviving Covid

Single Drama

Anthony

BBW (On The Edge)

Sitting In Limbo

The Windermere Children

Soap & Continuing Drama

Casualty

Coronation Street

EastEnders

Hollyoaks

Specialist Factual

Extinction: The Facts

Putin: A Russian Spy Story

The Rise Of The Murdoch Dynasty

The Surgeonโ€™s Cut

Sport

Bahrain Grand Prix

England v France: The Final Of Autumn Nations Cup

England v West Indies Test Cricket

London Marathon 2020

Supporting Actor

Kunal Nayyar โ€“ Criminal: UK

Malachi Kirby โ€“ Small Axe

Michael Sheen โ€“ Quiz

Micheal Ward โ€“ Small Axe

Rupert Everett โ€“ Adult Material

Tobias Menzies โ€“ The Crown

Supporting Actress

Helena Bonham Carter โ€“ The Crown

Leila Farzad โ€“ I Hate Suzie

Rakie Ayola โ€“ Anthony

Siena Kelly โ€“ Adult Material

Sophie Okonedo โ€“ Criminal: UK

Weruche Opia โ€“ I May Destroy You

Virgin Mediaโ€™s Must-See Moment (voted for by the public)

Bridgerton โ€“ Penelope is revealed as Lady Whistledown

Britainโ€™s Got Talent โ€“ Diversity perform a routine inspired by the events of 2020

EastEnders โ€“ Gray kills Chantelle

Gogglebox โ€“ Reactions to Boris Johnsonโ€™s press conference

Nigellaโ€™s Cook, Eat, Repeat โ€“ Mee-cro-wah-vay

The Mandalorian โ€“ Luke Skywalker arrives