Cork v Galway: Hurlers must end poor run to get back to the All-Ireland semi-final 

Fitzgibbon, Mark Coleman, and Harnedy were far more prominent in the closing 35 minutes, with Conor Cahalane adding a bit of bite to the half-forward line. They didn’t chase goals, instead curling over points from distance, including some gems from Lehane, Harnedy, and O’Flynn.
Cork v Galway, 1,45pm; Clare v Wexford, 3.45pm; Thurles.
Kilkenny v Cork, Clare or Wexford; Croke Park.
Limerick v Cork, Galway or Wexford; Croke Park.
Croke Park.
Patrick Horgan 0-30 (0-21 f, 0-2 65); Conor Lehane 1-24 (1-0 pen, 0-5 f, 0-1 65); Alan Connolly 4-4; Seamus Harnedy 1-13; Darragh Fitzgibbon 3-6; Robbie O’Flynn 0-14; Shane Kingston 1-8; Tim O'Mahony 1-3; Mark Coleman 0-6 (0-2 f); Shane Barrett, Jack O'Connor 0-2; Pa Collins, Conor Cahalane Luke Meade 0-1.
Patrick Horgan 1-41 (0-32 f, 0-2 65); Shane Kingston 4-24 (0-14 f, 0-1 65); Conor Lehane 1-19 (0-6 f); Darragh Fitzgibbon 2-13; Mark Coleman 0-13 (0-8 f); Robbie O'Flynn 1-10; Shane Barrett 0-9; Alan Connolly, Tim O’Mahony 1-5; Seamus Harnedy 0-7; Ciarán Joyce 0-6 (0-1 65); Luke Meade 1-2; Rob Downey 0-3; Jack O'Connor, Mark Keane 0-2; Ger Millerick, Conor Cahalane, Colin O’Brien, Sam Quirke, Alan Cadogan, Padraig Power 0-1.